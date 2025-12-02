Teatro Nuovo: gran Galà di San Silvestro con il “Fire of Georgia”

Il Royal National Ballet of Georgia infuoca San Silvestro al Teatro Nuovo.

Sarà uno spettacolo “da urlo” a chiudere il 2025 al Teatro Nuovo: il Royal National Ballet of Georgia sbarca a Verona per San Silvestro. Mercoledì 31 dicembre 2025, alle ore 22.10, il palcoscenico sarà infuocato dal “Fire of Georgia“, un grande evento artistico che unisce la storia remota del folclore georgiano con il dinamismo e la modernità.

Il Royal National Ballet of Georgia, dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi in Europa, Russia, Cina e Stati Uniti, giunge in Italia nell’ambito del suo tour. Lo show, che ha già conquistato il cuore degli spettatori in tutto il mondo, vedrà in scena 30 artisti che indosseranno 350 costumi.

Danze acrobatiche e battaglie di spade.

Lo spettacolo accosta la spettacolarità dei virtuosismi maschili alla grazia dei movimenti femminili. Le prodezze degli uomini comprendono salti acrobatici, incredibili giri e combattimenti con le spade , in una coreografia che diventa particolarmente intensa e drammatica nel turbinio di scintille.

Di particolare impatto è il talento atletico e la tecnica virtuosa dei danzatori che si esibiscono “sulle punte” con stivali sottili e senza imbottitura. Queste prodezze si intrecciano con la bellezza eterea delle ragazze che, vestite in raffinati abiti di seta, sembrano fluttuare lievi sul ghiaccio.

Alcune delle danze in programma traggono ispirazione dall’VIII secolo a.C. e, nonostante l’origine così remota, mantengono un dinamismo tale da aver ispirato le più note pop-star dei nostri giorni.

Brindisi di mezzanotte.

Dopo l’emozione dello spettacolo, il pubblico sarà invitato a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Nel Piccolo Teatro di Giulietta e nel foyer del teatro, saranno offerti spumante e panettoni. L’evento è organizzato dall’Associazione Agimus di Padova. I biglietti sono disponibili in diverse fasce di prezzo (da 52 a 70 euro)