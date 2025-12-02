Gran Circo a Santa Lucia: 3 giorni di show con talenti e star

L’eccellenza mondiale del circo a Verona: tre giorni di show con talenti emergenti e star internazionali.

L’Accademia d’Arte Circense di Santa Lucia, ospita a Verona il circo, con giovani promesse locali a performer di fama mondiale, molti dei quali per la prima volta in Italia. Sarà un Ponte dell’Immacolata all’insegna della magia, dell’adrenalina e della grande tradizione circense. Dal 6 all’8 dicembre, in via Tirso 3, l’Accademia ha organizzato uno spettacolo di altissima qualità che vedrà esibirsi sia gli allievi più promettenti, sia alcuni tra i principali artisti internazionali del circo contemporaneo.

Il pubblico veronese avrà l’opportunità di assistere a performance mozzafiato, che spaziano dalle discipline aeree come tessuti e cerchio aereo, al verticalismo, Cyr Wheel, contorsionismo e antipodismo.

Le giovani promesse incontrano il “Cirque du Soleil”.

Tra i giovani talenti in scena, spicca l’ucraina Sofiia Hrecko, fresca vincitrice del Junior d’Argento al Festival Mondiale del Circo. A garantire risate e divertimento per le famiglie sarà il clown Crostino, specialista nel Family Entertainment. Ma il vero valore aggiunto di questa edizione è la presenza di artisti di fama internazionale, ospiti grazie al supporto del Ministero dello Spettacolo e del Comune di Verona.

Per la prima volta in Italia, si esibirà il DD Teeterboard Team con la Bascula Coreana, una delle discipline più spettacolari e adrenaliniche.

I protagonisti.

Madiyar, nove volte Campione Nazionale del Kazakistan e già performer per il Cirque du Soleil.

Dima, pluricampione ucraino, che vanta partecipazioni a tre produzioni del Cirque du Soleil (Mystère, Paramour ed ECHO).

Completa il cast internazionale la coppia bielorussa Konstantin Evstafeev & Hanna Kasyan, con un elegante e potente numero di Hand to Hand, frutto di una formazione che li ha visti membri della Nazionale Bielorussa di Acrobatica con titoli europei e mondiali.

Gli spettacoli si terranno tutti i giorni, 6, 7 e 8 dicembre, con due repliche giornaliere: alle 15.30 e alle 17.30. Il ricavato dell’evento andrà interamente a sostegno della Fondazione Accademia d’Arte Circense.