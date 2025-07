Verifiche su alberi e rami pericolanti, chiusi tutti i parchi di Verona

Verifiche sugli alberi, chiusi tutti i parchi cittadini di Verona.

Dopo il temporale con vento a cento all’ora di ieri, il comune di Verona ha deciso di chiudere per la giornata di oggi, mercoledì 9 luglio, tutti i parchi cittadini.

“Per permettere le verifiche sugli alberi presenti nei parchi cittadini – comunica la stessa amministrazione comunale – e viste le numerose segnalazioni di rami ancora penzolanti l’amministrazione comunale ha deciso la chiusura dei parchi cittadini per oggi, mercoledì 9 luglio, per salvaguardare la pubblica incolumità, in attesa anche dei sopralluoghi dei tecnici del verde di Amia”.