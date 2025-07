Bosco Chiesanuova, 27mila euro per i centri estivi comunali

Il comune di Bosco Chiesanuova impegna 27mila euro per organizzare i centri estivi riservati a bambini e ragazzi.

Il Comune di Bosco Chiesanuova garantisce l’organizzazione dei Centri Estivi Comunali con un contributo alle famiglie pari a 27mila euro l’anno, consapevole che rappresentino una risorsa fondamentale durante il periodo estivo.

Questo impegno è stato ribadito dal sindaco Claudio Melotti: “L’obiettivo primario di questo contributo alle famiglie è quello di calmierare il costo di iscrizione ad un servizio fondamentale, in particolare per i genitori che lavorano, molti dei quali scelgono la modalità a tempo pieno, che include il pranzo e lo svolgimento di attività pomeridiane. Al contempo, il centro estivo rappresenta una straordinaria opportunità di socialità e di crescita per i nostri bambini e ragazzi che, al termine dell’anno scolastico, hanno l’opportunità di scoprire nuovi interessi, sviluppare autonomia e abilità motorie e testarsi nelle competenze sociali come la collaborazione e la gestione delle proprie emozioni”.

Oltre all’essenziale contributo economico, il Comune di Bosco Chiesanuova mette a disposizione anche risorse logistiche essenziali: un veicolo per il trasporto dei minori, l’uso gratuito di spazi comunali e la collaborazione dell’ufficio Servizi Sociali.

A seguito di una procedura ad evidenza pubblica, è stata stipulata una convenzione per il triennio 2024/2026 tra il Comune di Bosco Chiesanuova e la Società Cooperativa Sociale La Tata onlus, finalizzata alla co-progettazione di interventi nell’ambito dei servizi educativi extrascolastici destinati ai minori. Priorità ai residenti del Comune ma, una volta soddisfatte le esigenze locali, vengono accolte anche iscrizioni di bambini in villeggiatura a Bosco Chiesanuova.

I campi estivi comunali offrono due percorsi distinti, pensati per fasce d’età diverse, ciascuno con temi e attività stimolanti. “E…state in allenamento” per bambine e bambini frequentanti la scuola primaria e secondaria accoglierà oltre 200 iscritti dal 9 giugno al 29 agosto, con fasce orarie flessibili 8-12:30, 8–13:30 con pranzo e 8–16 con pranzo.

Gli spazi utilizzati e i temi dell’anno.

Gli spazi utilizzati saranno, inizialmente quelli della scuola primaria di Corbiolo, poi il plesso di Bosco. Il tema di quest’anno è dedicato alle diverse forme di intelligenza, con attività strutturate per valorizzare le peculiarità individuali. Sono, inoltre, previste uscite in piscina, al Boscopark e momenti intergenerazionali con le nonne del progetto “Argento Vivo”. La seconda proposta “E…state crescendo” è dedicata ad oltre 40 bambine e bambini frequentanti la scuola dell’infanzia che, dal 30 giugno al 14 agosto nelle fasce orarie 8–13:30 con pranzo e 8–16 con pranzo, si divertiranno nella Scuola dell’infanzia di Bosco a scoprire “Gli animali della savana”. Ogni settimana è dedicata a un animale, con giochi e attività educative che affrontano valori e caratteristiche legate al mondo animale.