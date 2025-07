Scossa di terremoto nel Modenese, avvertita anche nella Bassa

Scossa di terremoto nel Modenese avvertita nella Bassa veronese.

Scossa di terremoto nel Modenese, avvertita anche in alcune zone della Bassa veronese: l’Istituzione nazionale di geofisica l’ha registrata alle 9 43 minuti e 21 secondi della mattina di oggi, mercoledì 9 luglio, con una magnitudo di 3,6, individuando l’epicentro 5 km a nord est dell’abitato di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, a una profondità di 10 chilometri.

La scossa è stata avvertita anche in molte zone della provincia di Verona, in particolare in molti centri della Bassa veronese.