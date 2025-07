Dopo il maltempo e il fortissimo vento di martedì, decine gli interventi di Amia nei giardini di Verona. Chiusi i parchi cittadini.

Maltempo a Verona, decine gli interventi di Amia nei giardini, e parchi cittadini chiusi nella giornata di mercoledì 9. Durante il violento temporale che ieri, martedì 8, nel tardo pomeriggio ha colpito città e provincia, i venti hanno soffiato forte a circa 60 chilometri orari nelle zone centrali della città, per raggiungere addirittura i 90 chilometri orari nelle zone di Montorio e Golosine.

Da subito, pochi minuti dopo le 18.30, è intervenuta coordinata dai referenti di Verde Verticale e Orizzontale di Amia, la squadra reperibile. A queste, si sono aggiunte – considerata l’entità del fortunale e le numerose segnalazioni d’intervento ricevute – altre tre squadre di operatori, giardinieri e forestali di Amia che prima delle 20 erano già su strada e che, su base volontaria, hanno affiancato i colleghi reperibili riuscendo a far fronte da subito alle maggiori criticità. Ora sono al lavoro tutte e 15 le squadre di Amia con i relativi mezzi (piattaforme di sollevamento, furgoni ragno, camion), dislocate nei vari punti della città in cui è necessario intervenire in ordine di priorità: per concludere tutte le azioni ci vorranno alcuni giorni.

Alberature.

I primi interventi, conclusi già in serata, durante la notte o in fase di chiusura in queste ore, hanno principalmente riguardato la rimozione dell’olmo caduto in strada in via Torbido, che ha causato disagi anche alla circolazione, di un Prunus in piazza Cittadella, un grosso ramo spezzato ma rimasto appeso sugli alberi dell’Arsenale, un albero caduto in strada tra via Lucania e via Fiumi, una Robinia spezzata in via Roveggia, un Ippocastano schiantato al suolo in via Alberto Della Scala.

E ancora, nel parco della scuola secondaria di primo grado Verdi è stato messo in sicurezza un Carpino che presentava alcune branche spezzate e in via Dolomiti è stato rimosso un Platano gravemente danneggiato. È in corso, infine, la rimozione di alcune piante cadute e rami spezzati nell’area di Bosco Buri. Tra le azioni attese nelle prossime ore, presa in carico di una pianta schiantata in via Brunelleschi, un Pinus Pinea in via Carisio e un Celtis in via Carlo Alberto con rami spezzati e piante schiantate ci sono anche in via Barrucchella, via Giove e ai giardini di via Verdi. Sono inoltre cadute due piante nelle scuole Bernini Buri mentre ai giardini di via Maestro Martino c’è un Tiglio probabilmente compromesso che sarà controllato a breve. Ulteriori interventi si stanno aggiungendo nel corso delle ore.

Parchi cittadini.

Nel corso della mattinata sono proseguite le verifiche e attualmente sono tre i parchi gioco che rimangono chiusi. Si tratta delle aree gioco di via Pergolesi, via Palladio e parco Bosco Buri: nei primi, in particolare il lavoro potrebbe proseguire anche domani con relativo protrarsi della chiusura. Nei tre parchi in questione, le squadre hanno riscontrato criticità e sono in corso le operazioni di rimozione di grossi rami rimasti appesi ma compromessi e dunque pericolanti. Anche sui parchi dei Bastioni ci sono molti rami pericolanti e dunque è necessario prestare la massima attenzione. Precauzione, questa, richiesta nella giornata odierna in tutte le aree verdi: in caso di rami pericolanti o criticità analoghe, invitiamo a segnalare prontamente all’Urp chiamando il numero verde 800 545 565 o scrivendo mail a urp@amiavr.it.

“Ringrazio il personale che si è attivato da subito, con professionalità, coordinando ed effettuando gli interventi. Un particolare plauso a quanti si sono messi a disposizione su base volontaria e sono rientrati subito in servizio per gestire al meglio l’emergenza”, interviene il presidente Amia Roberto Bechis.