Bando del comune di Verona per due posti di istruttore dei servizi informatici: domande da presentare entro il primo agosto.

Il Comune di Verona rende noto che è stato pubblicato il bando di selezione pubblica per la copertura di due posti di Istruttore servizi informatici – Area degli istruttori, mediante contratto di formazione e lavoro, con l’applicazione delle riserve previste dalla normativa vigente.

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente attraverso il Portale unico del reclutamento (InPA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, a questo indirizzo

Prima di procedere all’invio, è necessario registrarsi gratuitamente al Portale e compilare il proprio curriculum vitae. L’accesso avviene esclusivamente tramite i sistemi di identificazione digitale previsti: spid, cie, cns o eIDAS.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 23.59 di giovedì 1° agosto 2025. Non saranno ammesse modalità di iscrizione diverse da quelle indicate nel bando, pena l’esclusione dalla procedura selettiva.