Garda Festival ottiene l’Alto patrocinio del Parlamento europeo

Garda Festival – Lake Garda International Music, Dance and Cinema Festival, che si svolgerà dal 12 luglio al 14 agosto, ottiene l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo, a conferma del valore culturale e internazionale della rassegna ideata dal Fondo Niccolò Piccinni e diretta da Maximilien Seren-Piccinni.

Patrocinato anche dal Ministero della Cultura, dalla Regione del Veneto, e dalle Ambasciate d’Austria e della Repubblica di Turchia, il Festival coinvolge alcune tra le località più affascinanti delle sponde veneta e lombarda del Lago di Garda: Castelnuovo del Garda, Desenzano del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Sirmione e Villafranca di Verona. Luoghi di straordinaria bellezza paesaggistica e architettonica, alcuni dei quali riconosciuti come patrimonio Unesco, che rendono l’esperienza artistica ancora più immersiva e suggestiva.

Il programma.

Ad alzare il sipario sulla terza edizione del Garda Festival saranno due serate imperdibili a Castelnuovo del Garda, nella cornice suggestiva del Brolo delle Melanie: sabato 12 luglio, il concerto “Grand Tour d’Italie”, con Eugenio Palumbo e la Virtuoso Mandolin Orchestra, guiderà il pubblico in un affascinante viaggio musicale attraverso le melodie della tradizione italiana, ispirato all’itinerario di Goethe nel Bel Paese. Il giorno seguente, domenica 13 luglio, spazio alla grande musica barocca con “Vivaldi: The Four Seasons”, capolavoro del maestro veneziano eseguito dall’Orchestra La Magnifica Comunità diretta dal violinista Enrico Casazza, primo violino de Les Musiciens du Prince dell’Opéra de Monte-Carlo.

Il programma 2025 si preannuncia ancora più ricco e ambizioso, tra musica classica e contemporanea, danza e contaminazioni cinematografiche, in linea con la vocazione innovativa e inclusiva del Festival. Dal gala di danza con i Primi Ballerini e Solisti del Teatro alla Scala all’attesissimo concerto dell’icona della musica italiana Patty Pravo, fino alla serata dedicata ai Premi David di Donatello con la partecipazione straordinaria di Ornella Muti, la rassegna attraversa epoche e linguaggi.

Tra i recital e i concerti in programma: l’omaggio a Luciano Pavarotti con il tenore Murat Karahan, il ritratto lirico delle eroine romantiche con il soprano Ekaterina Bakanova, le atmosfere pop in stile Bridgerton, e viaggi musicali che toccano l’Italia, l’Austria e la Cina. Tra i momenti più attesi, la cerimonia di consegna del 43° Premio Piccinni – For Excellence in the Performing Arts, il 27 luglio a Lazise, assegnato quest’anno al celebre pianista Ivo Pogorelich. Verrà inoltre conferito il Premio Cigno del Garda, dedicato a personalità che si sono distinte nell’ambito culturale e che parteciperanno al Festival.