Tornano a Verona i mercatini “Soffitte in Piazza”: quando e dove

Scritto da: Consuelo Desirée Nespolo 9 Settembre 2025

Nuova vita a oggetti dimenticati: tornano a Verona i mercatini “Soffitte in Piazza”.

Dopo la pausa estiva, riparte a Verona la stagione autunnale dei mercatini dell’usato “Soffitte in Piazza”. Organizzati dal Decentramento e dalle Circoscrizioni con il supporto logistico dell’Associazione Turistica Pro Loco. L’iniziativa, senza scopo di lucro, anima piazze e spazi urbani con l’obiettivo di dare nuova vita a oggetti dimenticati in cantine, armadi e garage.

Abiti vintage, libri, dischi, fumetti, giocattoli e utensili diventano protagonisti in un clima di scambio e baratto, promuovendo il riciclo e la sostenibilità.

Il calendario autunnale.

  • 13 settembre: Saval, piazzetta Marin Faliero (Circoscrizione 3).
  • 14 settembre: piazza Frugose (Circoscrizione 7).
  • 20 settembre: giardini San Marco (Circoscrizione 6).
  • 21 settembre: pista ciclabile Vecchia Ferrovia (Circoscrizione 4).
  • 27 settembre: parco San Giacomo (Circoscrizione 5).
  • 28 settembre: Quinto di Valpantena, piazza Centro Polisportivo (Circoscrizione 8).
  • 4 ottobre: piazza Isolo (Circoscrizione 1).
  • 11 ottobre: giardini San Marco (Circoscrizione 6).
  • 18 ottobre: Parona, lungadige XXVI luglio 1944 (Circoscrizione 2).
  • 19 ottobre: pista ciclopedonale San Massimo (Circoscrizione 3).
  • 8 novembre: piazza Isolo (Circoscrizione 1).

Chi desidera esporre i propri oggetti può iscriversi gratuitamente tramite il sito www.soffitteinpiazza.it. L’iscrizione è riservata a privati cittadini e associazioni senza scopo di lucro.

