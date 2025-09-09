Tornano a Verona i mercatini “Soffitte in Piazza”: quando e dove

Nuova vita a oggetti dimenticati: tornano a Verona i mercatini “Soffitte in Piazza”.

Dopo la pausa estiva, riparte a Verona la stagione autunnale dei mercatini dell’usato “Soffitte in Piazza”. Organizzati dal Decentramento e dalle Circoscrizioni con il supporto logistico dell’Associazione Turistica Pro Loco. L’iniziativa, senza scopo di lucro, anima piazze e spazi urbani con l’obiettivo di dare nuova vita a oggetti dimenticati in cantine, armadi e garage.

Abiti vintage, libri, dischi, fumetti, giocattoli e utensili diventano protagonisti in un clima di scambio e baratto, promuovendo il riciclo e la sostenibilità.

Il calendario autunnale.

13 settembre : Saval, piazzetta Marin Faliero (Circoscrizione 3).

: Saval, piazzetta Marin Faliero (Circoscrizione 3). 14 settembre : piazza Frugose (Circoscrizione 7).

: piazza Frugose (Circoscrizione 7). 20 settembre : giardini San Marco (Circoscrizione 6).

: giardini San Marco (Circoscrizione 6). 21 settembre : pista ciclabile Vecchia Ferrovia (Circoscrizione 4).

: pista ciclabile Vecchia Ferrovia (Circoscrizione 4). 27 settembre : parco San Giacomo (Circoscrizione 5).

: parco San Giacomo (Circoscrizione 5). 28 settembre : Quinto di Valpantena, piazza Centro Polisportivo (Circoscrizione 8).

: Quinto di Valpantena, piazza Centro Polisportivo (Circoscrizione 8). 4 ottobre : piazza Isolo (Circoscrizione 1).

: piazza Isolo (Circoscrizione 1). 11 ottobre : giardini San Marco (Circoscrizione 6).

: giardini San Marco (Circoscrizione 6). 18 ottobre : Parona, lungadige XXVI luglio 1944 (Circoscrizione 2).

: Parona, lungadige XXVI luglio 1944 (Circoscrizione 2). 19 ottobre : pista ciclopedonale San Massimo (Circoscrizione 3).

: pista ciclopedonale San Massimo (Circoscrizione 3). 8 novembre: piazza Isolo (Circoscrizione 1).

Chi desidera esporre i propri oggetti può iscriversi gratuitamente tramite il sito www.soffitteinpiazza.it. L’iscrizione è riservata a privati cittadini e associazioni senza scopo di lucro.