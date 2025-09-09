A Bolca si mangia la patata: tutto pronto per la sagra

Sagra della Patata di Bolca: il gusto della tradizione torna con la 14esima edizione.

Sabato 13 e domenica 14 settembre, a Bolca la sagra dedicata alla sua specialità: la patata, uno dei prodotti più tipici della Lessinia Orientale. La 14esima edizione della Festa della Patata di Bolca avrà un programma ricco di gusto, musica e tradizione.

La manifestazione avrà il suo fulcro nello stand gastronomico, che offrirà un menù interamente a base di patate. Gli ospiti potranno gustare i classici gnocchi di patate di Bolca fatti a mano, proposti in diverse varianti: al ragù, al pomodoro, al tartufo, ai quattro formaggi o semplicemente con burro fuso e salvia. Non mancheranno le proposte dolci, come gli gnocchi con zucchero e cannella, e le irresistibili torte di patate.

Il menù si completa con piatti robusti e tipici della tradizione veronese, come la polenta e spezzatino, la carne bianca con polenta e salame e formaggio. Saranno inoltre disponibili wurstel e patatine per accontentare tutti i palati.

Oltre al cibo, la festa offre un ricco programma di intrattenimento. Sabato sera, l’apertura della cucina alle 19 sarà seguita da una serata live rock con il gruppo Broken Cherries.

Domenica, la festa riprende a mezzogiorno con l’apertura della cucina e, nel pomeriggio, vedrà il ritorno dei giochi in legno di un tempo con Jacopo. Per tutta la giornata, l’atmosfera sarà animata dalla musica live e dal DJ set del gruppo Acoustic Box 360° Live Experience.

Infine, la sagra ospiterà un’esposizione e vendita di patate di Bolca, permettendo ai visitatori di portare a casa un pezzo di questa tradizione. La manifestazione si svolgerà in una tenda coperta, per garantire il suo svolgimento anche in caso di maltempo.