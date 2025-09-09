È tempo di Anara Pitanara: Tarmassia celebra la sua sagra

Al via la Sagra de l’Anara Pitanara a Tarmassia che celebra il gusto e la solidarietà: il programma.

Dal 10 al 16 settembre a Tarmassia al via la 17esima edizione della Sagra de l’Anara Pitanara, una settimana dedicata al cibo, alla cultura e alla convivialità. L’evento, diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario delle feste popolari veronesi, trasformerà il paese in un grande palcoscenico animato da spettacoli, mostre e iniziative solidali.

La cucina.

Al centro della manifestazione ci sarà, come sempre, l’anatra, ingrediente principe della gastronomia locale. Tra le proposte più attese spiccano le Lasagne con l’Anara, piatto De.Co. di Tarmassia, accanto ai risotti con Riso Nano Vialone Veronese IGP, grigliate miste, pasticci e altre ricette della tradizione. L’intero ricavato sarà destinato a progetti parrocchiali e iniziative di solidarietà.

Il calendario degli spettacoli.

Mercoledì 10 settembre : inaugurazione ufficiale con il Complesso Bandistico Scaligero “Vincenzo Mela” e concerto dei Rotti per Caso (tributo agli 883).

: inaugurazione ufficiale con il Complesso Bandistico Scaligero “Vincenzo Mela” e concerto dei Rotti per Caso (tributo agli 883). Giovedì 11 settembre : serata danzante con Mirko Casadei e la sua orchestra.

: serata danzante con Mirko Casadei e la sua orchestra. Venerdì 12 settembre : sul palco i Poveri di Sodio, seguiti da DJ Yano.

: sul palco i Poveri di Sodio, seguiti da DJ Yano. Sabato 13 settembre : spazio agli anni ’90 con lo show It’s 90 Time XXL.

: spazio agli anni ’90 con lo show It’s 90 Time XXL. Domenica 14 settembre : esibizione della Grande Orchestra Daniela Cavanna.

: esibizione della Grande Orchestra Daniela Cavanna. Lunedì 15 settembre : appuntamento con l’Orchestra Filadelfia.

: appuntamento con l’Orchestra Filadelfia. Martedì 16 settembre: estrazione della Lotteria de l’Anara e concerto finale dell’Orchestra Ornella Nicolini.

Arte, libri e nuove esperienze.

Il Parco di Villa Guarienti Baja ospiterà la mostra fotografica Immagini Incantate, un percorso tra fiabe, cartoon e natura, con performance serali dedicate alle famiglie. Sempre qui debutterà la rassegna letteraria Percorsi d’Autore, condotta dalla giornalista Valentina Bazzani.

Giovedì 11 settembre : Carlo Baja Guarienti presenta Atlante delle Terre del Sogno di Lovecraft.

: presenta Atlante delle Terre del Sogno di Lovecraft. Martedì 16 settembre: Andrea Bosca porta La Voce Blu, tra poesia e narrazione.

Nella Chiesa di San Giorgio sarà invece visitabile la mostra Luce sull’Invisibile, dedicata al tema del sacro attraverso scultura e pittura.

Attenzione all’ambiente.

La sagra avrà anche un cuore green: sabato 13 settembre torna il Clean Up PlasticFree, iniziativa che coinvolgerà scuole e cittadini nella pulizia di parchi, strade e corsi d’acqua, con l’obiettivo di sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente e sulla riduzione della plastica.