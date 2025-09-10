Camminare fa bene: a Verona ripartono i Gruppi di Cammino

A settembre il benessere inizia a piedi: tornano a Verona i Gruppi di Cammino gratuiti.

Tornano i Gruppi di Cammino gratuiti in Circoscrizione 2: dal 16 settembre, per quattro settimane, un’ora di passeggiata guidata da un walking leader. Ogni martedì e giovedì mattina i cittadini potranno ritrovarsi alle 9 davanti alla sede Uisp di via Villa, vicino alle piscine Santini, per muoversi in percorsi sempre diversi e immersi nel verde.

Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale, vuole incoraggiare il movimento fisico all’aperto, in compagnia, approfittando della bella stagione per trasformare la camminata in un’occasione di benessere e socialità. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza bisogno di iscrizione.

“Come Circoscrizione stiamo investendo molto in questa attività che porta movimento, energia positiva e voglia di stare insieme”, spiega Federico Centomo, consigliere circoscrizionale con delega allo Sport.

A sottolineare l’importanza del progetto è anche Annamaria Molino, consigliera comunale delegata per la Rete Italiana Città Sane Oms: “Il movimento è ancora troppo sottovalutato, eppure insieme a una corretta alimentazione e all’abolizione del fumo rappresenta uno dei tre pilastri per vivere a lungo e in salute, prevenendo molte malattie croniche”.

Accanto ai Gruppi di Cammino, continua inoltre il programma “Salute nel Movimento”, che da 37 anni coinvolge centinaia di over 65 in attività fisica a costi contenuti. Per il biennio 2025-2026 sono già previsti 55 corsi distribuiti in tutte le Circoscrizioni, un traguardo reso possibile dall’aumento del 34% di partecipanti registrato nell’ultimo anno.