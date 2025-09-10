Verona, estate di lavori: 31 scuole rinnovate con 1,5 milioni di euro

Interventi estivi a Verona: 31 scuole riqualificate con un investimento di 1,5 milioni.

A Verona il ritorno sui banchi ha un volto nuovo: 31 scuole cittadine sono state oggetto di interventi di manutenzione e riqualificazione durante l’estate, grazie a un investimento di 1,5 milioni di euro. Dalla sostituzione dei tetti al rifacimento dei bagni, fino alla riapertura di palestre e spazi chiusi da tempo, i lavori hanno permesso di eliminare problemi strutturali che da anni penalizzavano alunni e insegnanti.

“È stata un’estate intensa, con quasi quaranta cantieri avviati – spiega l’assessora alle Politiche scolastiche Elisa La Paglia –. Volevamo che i bambini potessero rientrare in spazi più sicuri e funzionali. Abbiamo risolto situazioni croniche, come infiltrazioni che rendevano inutilizzabili interi locali, e ridato vita a palestre e spogliatoi fondamentali anche per le società sportive”.

Tra gli interventi più significativi figurano il rifacimento del tetto alla scuola Carso, la sistemazione della mensa alla Zorzi di Parona, l’adeguamento delle scale a Poiano e il completo rinnovamento di colonne di bagni in diversi istituti.

Non mancano però i casi più complessi. La scuola Ariosto, colpita da gravi infiltrazioni, non potrà ancora riaprire: serviranno 200mila euro per rifare il tetto. Nel frattempo, gli studenti saranno accolti nelle sedi Busti e Mazza, con trasporto gratuito messo a disposizione dal Comune.

Molti cantieri sono già stati conclusi, altri lo saranno entro poche settimane. “Ringrazio personale e dirigenti scolastici”, aggiunge La Paglia.