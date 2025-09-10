Maxi sequestro a Verona di polpi indiani spacciati per nostrani

Verona, maxi sequestro di polpi surgelati: 1800 chili bloccati in un magazzino veronese.

Un ingente quantitativo di polpi congelati indiani – 1800 chili – è stato scoperto e sequestrato in un deposito della provincia di Verona. È successo durante un’operazione che ha visto in prima linea la Guardia Costiera e i servizi veterinari dell’Ulss 9 Scaligera.

Il controllo, avvenuto nei giorni scorsi, ha portato alla luce un’anomalia significativa: i cefalopodi provenivano da India e Vietnam e venivano commercializzati con documenti che li descrivevano come appartenenti alla specie Octopus membranaceus. Le analisi preliminari hanno invece dimostrato che si trattava di esemplari diversi, con un’etichettatura quindi non corrispondente al reale contenuto.

Alcuni campioni sono stati prelevati e inviati all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie per la conferma scientifica dell’identità delle specie. Nel frattempo, oltre una tonnellata e mezza di prodotto ittico è stata posta sotto sequestro.

All’importatore, che aveva stoccato la merce nel territorio veronese, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.