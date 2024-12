Un ulivo e 90 rose, completati i lavori ai giardini di via Diaz

Verona, completati i lavori di riqualificazione dei giardini di via Diaz.

Completati i lavori di riqualificazione di giardini di via Diaz a Verona: 80-90 rose della varietà “Knock Out” circondano un ulivo nel giardino del monumento dedicato alla corporazione dei Lanai in via Diaz.

“La riqualificazione dell’area verde adiacente al ponte della Vittoria – spiega l’assessore a Strade e Giardini, Federico Benini – si è resa necessaria in seguito al completamento degli scavi di Acque Veronesi per l’installazione delle nuove pompe di sollevamento. Un intervento destinato a proteggere l’area di Porta Borsari dagli allagamenti”. Gli ulivi, insistenti sul giardino prima dell’avvio del cantiere, sono stati eradicati e messi a dimora in altre zone verdi della città.