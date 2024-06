Presentato alla stazione di Verona Porta Nuova il servizio Tutto Bici: in Veneto un quarto dell’offerta totale di Trenitalia.

Verona in prima fila per i ciclisti che scelgono di viaggiare su rotaia con la formula bici-treno. “Con 6.240 posti bici disponibili ogni giorno in Veneto, pari a un quarto dell’offerta totale di Trenitalia, 896 dei quali su una delle linee maggiormente frequentata dai ciclisti, la Bologna – Verona -Trento – Bolzano – Brennero, il servizio “Tutto bici” si dimostra un’iniziativa efficace per raggiungere pienamente uno degli obiettivi che la Regione si è data: la promozione del cicloturismo e della mobilità lenta, green e intermodale”.

Lo ha detto oggi, domenica 30, a Verona, al binario 1 della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, la vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, in occasione della presentazione del servizio di Trenitalia dedicato ai ciclisti, Tutto Bici, sulla linea Bologna – Verona -Trento – Bolzano – Brennero, a un anno dall’avvio dell’iniziativa.

Come funziona.

“I ciclisti possono, infatti, salire sul treno con la propria due ruote e raggiungere una delle stazioni vicine ai percorsi ciclopedonali che collegano l’Emilia-Romagna al Veneto e al Trentino-Alto Adige, come la Ciclovia del Sole. A un anno dall’avvio dell’iniziativa, sono aumentati del 45 per cento i supplementi bici venduti, con una flotta che si può definire bike-friendly al 95 per cento. Un servizio sempre più richiesto e utilizzato dagli amanti delle due ruote, che possono, così, godere delle bellezze paesaggistiche e culturali praticando sport all’aria aperta, con uno sguardo al benessere fisico ma anche alla tutela dell’ambiente”.

Erano presenti anche il direttore della direzione Regionale Veneto di Trenitalia, Ivan Aggazio, l’assessore alla Mobilità del Comune di Verona, Tommaso Ferrari, e Corrado Marastoni di Fiab Verona.

“Dall’avvio dei nuovi treni “Tutto Bici”, sono stati 8 mila i viaggiatori al giorno nell’estate 2023, con punte fino a 9 mila nei week end – ha precisato la vicepresidente De Berti –. Ogni giorno sono 896 i posti bici in vettura dedicati, 64 per treno, e 6720 i posti a sedere. Sulla Bologna-Brennero sono disponibili 14 collegamenti giornalieri, con 7 treni sulla Brennero-Bologna, 4 sulla Brennero-Verona e 3 sulla Bolzano-Bologna. Un servizio di mobilità sostenibile sempre più attrattivo per tutti quei turisti che scelgono di scoprire le bellezze del Veneto su due ruote”.