Verona, 10 weekend gratis verso Milano Cortina 2026

La strategia di Verona per i Giochi 2026: cicloturismo, trekking e sapori gratis per i turisti fino a dicembre.

In vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, prende il via a Verona un’iniziativa turistica strategica: 10 weekend gratis per i turisti. Un’idea pensata per proiettare il territorio sulla scena internazionale. In attesa di ospitare la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi (22 febbraio 2026) e l’apertura delle Paralimpiadi (6 marzo 2026) in Arena, Destination Verona & Garda Foundation lancia un ricco programma di esperienze gratuite.

Dal 25 ottobre a dicembre 2025, i turisti che soggiorneranno a Verona avranno accesso a un minimo di dieci weekend interamente dedicati a sport, outdoor e benessere fisico. L’obiettivo è posizionare stabilmente la destinazione nel segmento wellness e outdoor, sempre più richiesto a livello globale, e fare di Verona un “palcoscenico vivo dello spirito olimpico“.

Dalla Valpolicella alla Lessinia: esperienze a 360 gradi.

L’iniziativa, cofinanziata dal Fondo Unico Nazionale del Turismo 2025 e promossa dalla Regione del Veneto, copre l’intera area geografica. Le proposte spaziano dal cicloturismo al trekking, dalle pratiche “slow” all’aria aperta , fino a vere e proprie immersioni sensoriali, arricchite da degustazioni enogastronomiche tra vigneti e prodotti tipici.

L’offerta: dove si estende.

Verona.

Lessinia.

Soave Est-Veronese.

Pianura dei Dogi.

Valpolicella.

Coerentemente con i valori dei Giochi Paralimpici, particolare attenzione è stata posta all’accessibilità e all’inclusione, con attività pensate anche per famiglie e persone con esigenze specifiche.

Prenotare.

La prenotazione delle attività sarà gestita tramite il Destination Management System (Dms), in quella che la Fondazione definisce la prima sperimentazione del modello di commercializzazione turistica per l’area veronese. I turisti potranno iscriversi attraverso la piattaforma “Visit Verona Garda – My Special Needs“.

Per rafforzare il messaggio, l’iniziativa include anche un convegno internazionale sulla Legacy turistica post-olimpica e press tour internazionali.