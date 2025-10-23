Lavorare all’estero: tutte le dritte in un incontro a Verona

Servizio Lavoro Verona: incontro gratuito per lavorare o fare tirocini retribuiti all’estero.

Tutti i segreti per lavorare e guadagnare all’estero: appuntamento gratuito a Verona promosso in collaborazione con Veneto Lavoro – rete Eures. L’evento, mirato a illustrare le modalità per la ricerca di tirocini e altre esperienze lavorative in Paesi stranieri, si terrà martedì 28 ottobre, con inizio alle ore 14:30 e conclusione prevista per le 16:30.

Dove.

L’appuntamento è fissato al Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona, in Via Macello, 5. Particolare risalto verrà dato al programma Eures Targeted Mobility Scheme (Tms), un’iniziativa finanziata dalla Commissione europea e pensata per sostenere la mobilità professionale all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, oltre che nei Paesi Efta/See.

A chi è rivolto.

Il programma si rivolge a tutti i soggetti maggiorenni (a partire dai 18 anni) interessati a trovare un’occupazione, un tirocinio non curricolare o un contratto di apprendistato in uno dei Paesi aderenti. L’iniziativa offre un supporto completo che include consulenza personalizzata, assistenza durante l’intero processo di reclutamento e l’erogazione di indennità finanziarie per la mobilità.

La partecipazione all’incontro è totalmente gratuita, ma dato il numero limitato di posti, è obbligatoria l’iscrizione tramite questo link.