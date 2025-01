Tributo ai Pink Floyd a Verona per l’anniversario di “Wish You Were Here”

A Verona il tributo ai Pink Floyd per il 50esimo anniversario di “Wish You Were Here”.

L’album iconico dei Pink Floyd compie 50 anni e mercoledì 15 gennaio a Verona, verrà celebrato con uno speciale tributo. Si tratta del secondo appuntamento della mini rassegna “Chiamatele leggende”. Un evento che mette in luce alcuni dei più grandi artisti della musica pop. Dopo il primo concerto dedicato a Sinead O’Connor, il palcoscenico del Teatro Modus presenta il gruppo che ha scritto pagine indimenticabili della musica mondiale: i Pink Floyd.

Alle 21 i Perfect Pair – un quartetto con David Cremoni (chitarra), Sbibu (batteria), Guillermo Gonzales (voce ed elettronica) e Franco Zampieri (voce ed elettronica) – daranno vita a un’originale versione dell’intero album “Wish You Were Here”, pubblicato nel 1975, a cinquant’anni esatti dalla sua uscita. Questo album, che ha venduto oltre venti milioni di copie, è uno dei capolavori dei Pink Floyd e un’opera fondamentale nel panorama musicale internazionale.

L’evento del 15 gennaio è una prima nazionale, che anticipa le celebrazioni che si terranno in tutta Italia per il cinquantesimo anniversario di “Wish You Were Here”.