Tour Music Fest torna per la 15^ edizione: Verona davanti a tutti.

Tour Music Fest: Verona supera tutti e va sul tetto della categoria autori. Si è conclusa il 2 dicembre al Teatro Nuovo di Dogana, nella Repubblica di San Marino, la quindicesima edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest con l’annuncio dei vincitori per ciascuna categoria in gara. Per sei giorni di full immersion musicale si sono alternate sul palco le migliori proposte della musica emergente europea, tra nuove voci, band, performer, dj e strumentisti che rappresentano il futuro della musica europea.

I vincitori di questa edizione hanno superato la concorrenza di altri 500 finalisti, già selezionati dopo oltre 7500 live audition di artisti provenienti da 33 città europee e 9 nazioni diverse.

Ciascun vincitore cercherà di ripercorrere i passi di alcuni dei più affermati artisti italiani che hanno dato avvio alla propria carriera musicale proprio dal Tour Music Fest nel passato, a partire da Mahmood, passando per Federica Carta, Ariete, Renzo Rubino, fino ad arrivare ad Ermal Meta.

Tour Music Fest, Verona sul tetto della categoria autori.

Non poteva mancare il Veneto tra i vincitori, infatti tra loro spicca il nome di Stefano Bochicchio, Verona, vincitore della categoria autori ed Essence, di Padova, vincitore del premio della stampa Today.

Chi giudica la gara.

A decretare i vincitori è stata la commissione artistica composta da Kara Dioguardi, giurata di American Idol, autrice e produttrice di P!nk, Eminem e molti altri artisti, il maestro Beppe Vessicchio, Ensi, Francesco Rapaccioli, preparatore di Lazza e Irama nelle ultime edizioni di Sanremo, Paola Folli, Annalu, Francesco Gazzè, Valter Sacripanti, Luigi De Martino, Gabriele Giorgi, Roberto Pirami, Alien Dee e Moder.

Nel corso della finalissima, anche il pubblico ha svolto un ruolo fondamentale con lo strumento del Music Bet, l’originale Live Game interattivo che ha messo alla prova le capacità di scouting dei presenti.

Artist of the year, 2023.

È stato Nicolò Filippucci a ricevere la nomina come Artist of the year e a vincere il contratto di sponsorizzazione dal valore di 10.000 euro, offerto dall’organizzazione per la produzione musicale di un EP.