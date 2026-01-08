Pomeriggio in villa a Gazzo Veronese per scoprire i “Tesori della pianura”: il programma.

Sabato 10 gennaio dalle ore 16 alle 18:30, Gazzo Veronese ospiterà la tappa “I tesori della pianura veronese”. L’iniziativa fa parte della rassegna regionale “Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese”, promossa da Unpli Verona con il sostegno della Camera di Commercio di Verona.

L’obiettivo del progetto, come spiegato dalla presidente di Unpli Verona Bruna De Agostini, è valorizzare le località meno note della provincia, destagionalizzando il turismo e puntando sulle tradizioni autentiche fuori dai circuiti di massa.

Il programma.

Il cuore della manifestazione sarà Villa Parolin Poggiani e il centro storico del paese, con un palinsesto ricco di appuntamenti.

Natura e Bird Feeding. Dalle 16, un laboratorio pratico curato da AMEntelibera ETS insegnerà a grandi e piccoli come aiutare gli uccelli selvatici durante l’inverno, preparando biscotti e palline energetiche da portare a casa.

Arte e Archeologia. Gli appassionati di storia potranno scegliere tra la visita guidata alla chiesa di Santa Maria Maggiore, condotta dalla Pro Loco locale , e il percorso al Museo archeologico, con un’introduzione ai reperti delle Valli Grandi Veronesi.

Mostre e Tradizioni. Per tutto il pomeriggio resterà aperta la rassegna “Presepi e arte sacra in villa” a Villa Parolin Poggiani. Alle ore 18, il suono delle campane a sistema veronese animerà il centro storico dopo la funzione religiosa.

La giornata si concluderà alle 18:30 con una degustazione di prodotti tipici locali offerta dalla Pro Loco di Gazzo Veronese.

Info e iscrizioni.

Tutte le attività sono gratuite, ma i posti sono limitati. È pertanto obbligatoria la prenotazione tramite modulo online o contattando la segreteria di Unpli Verona.