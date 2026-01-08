Castelnuovo, domenica a teatro con Pippi Calzelunghe: pomeriggio di festa al Dim Teatro Comunale.

Domenica 11 gennaio, alle ore 16, il Dim Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda (via San Martino, 4) aprirà le sue porte a “Pippi Calzelunghe”. Si tratta di uno spettacolo che promette di incantare i piccoli e far tornare bambini gli adulti.

Un classico senza tempo che celebra la libertà.

Tratto dall’intramontabile capolavoro di Astrid Lindgren, lo spettacolo resta fedele al testo originale per raccontare la storia di Pippi. Una bambina libera, anticonformista e dotata di una fantasia senza confini. Sul palco non mancheranno i suoi storici compagni d’avventura, Annika e Tommy, che accompagneranno il pubblico dall’arrivo a Villa Villacolle attraverso un susseguirsi di giochi e situazioni immaginifiche.

La messinscena, curata con scenografie vivaci e un ritmo serrato, punta a restituire l’ironia e lo spirito ribelle di un personaggio che ha fatto della capacità di sognare la sua bandiera.

Il tocco del regista: “Pippi mente come un poeta”.

Nelle sue note di regia, Pino Costalunga dedica un pensiero profondo alla protagonista: «Sei bugiarda, sì, ma come lo è un poeta: non menti mai sui sentimenti né sull’esistenza». Secondo Costalunga, la forza di Pippi risiede nella sua generosità narrativa e nella capacità di raccontare anche le sofferenze del mondo con dolcezza e un pizzico di follia.

Info e prossimi appuntamenti.

L’evento è consigliato per bambini a partire dai 4 anni. Per chi non volesse fermarsi qui, la rassegna per famiglie proseguirà il 18 gennaio a Verona (Teatro Stimate) con lo spettacolo “La maga dei sogni”.

Biglietti. Informazioni disponibili su www.fondazioneaida.it o al numero 045 8001471.