Perdita di Gnl, gas naturale liquido, da un mezzo pesante in autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Soave.

Nella giornata di oggi lungo l’autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Soave, una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Caldiero, é intervenuta per una perdita di Gnl (Gas naturale liquefatto) dal trattore stradale di un mezzo pesante.

Il guasto ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco i quali, utilizzando procedure NBCR (nucleare batteriologico chimico radiologico) hanno lavorato per intercettare la perdita e bloccare la fuoriuscita del gas. Per svolgere le operazioni, durate circa 4 ore, in sicurezza è stata necessaria la chiusura di una corsia dell’autostrada in direzione Venezia. L’operazione ha permesso di scongiurare rischi per la pubblica incolumità e non si segnalano feriti. Sul luogo dell’evento è intervenuto anche personale della società autostradale e della polizia stradale per la gestione della viabilità.