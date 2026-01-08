Incendio lungo l’autostrada A22 a Nogarole Rocca, furgone in fiamme: coinvolto un mezzo in transito, nessun ferito.

Furgone in fiamme sull’autostrada A22 a Nogarole Rocca: alle ore 14.30 di oggi, giovedì 8 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un furgone lungo l’autostrada A22 all’altezza dell’uscita Nogarole Rocca.

L’incendio ha coinvolto un mezzo in transito con danneggiamento dello stesso, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Gli operatori hanno subito abbassato le fiamme e le temperature con acqua e provveduto all’estinzione totale con schiuma antincendio. Sul posto presenti una pattuglia della polizia stradale e personale della società Autostrade per assistenza.