Dai Genesis ai Pink Floyd: i Prog Legends arrivano al Teatro Nuovo

Il concerto dei Prog Legends sbarca al Teatro Nuovo di Verona con le icone del Progressive rock.

Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 20:30, il Teatro Nuovo ospiterà “Prog Legends – The Great Progressive Rock Show“, un evento per tutti gli appassionati del genere.

Un viaggio tra i capolavori del genere.

Lo spettacolo è un tributo alle icone che hanno definito il Progressive Rock. Sul palco verranno riproposti i capolavori di leggende come Genesis, Emerson Lake & Palmer, Yes, King Crimson, Pink Floyd, Jethro Tull, Rush e i giganti italiani della Pfm. La scaletta, completamente rinnovata per questa tappa, promette di sorprendere anche i fan più affezionati.

Precisione filologica e modernità.

La forza del progetto risiede nella qualità tecnica dei musicisti. Lo show punta a ricreare i suoni originali con precisione, unendo però arrangiamenti moderni e un sound che infonde nuova potenza ai brani storici. All’esperienza sonora si affiancherà una forte componente teatrale, capace di trasportare il pubblico in un’esperienza che unisce nostalgia ed energia pura.

Informazioni sui biglietti.

L’evento si preannuncia come un possibile sold out. I biglietti sono disponibili in una fascia di prezzo che va dai 23 ai 38 euro.