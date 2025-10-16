Il Teatro nei Quartieri a Verona: il programma.

Tornano gli appuntamenti della rassegna teatrale “Il Teatro nei Quartieri”, giunta alla XVIII edizione. L’iniziativa, pensata e voluta dall’assessorato al Decentramento del Comune di Verona per portare il teatro in mezzo alla gente, nei quartieri e nelle periferie, quest’anno si avvale dell’organizzazione di Modus per la direzione artistica di Andrea Castelletti.

Anche quest’anno ad ogni appuntamento teatrale è abbinata la presentazione di un’Associazione veronese che opera nel campo sociale e assistenziale. L’edizione 2025 si articola in otto appuntamenti, uno in ciascuna circoscrizione del Comune di Verona, tra ottobre e dicembre ad ingresso gratuito, per il quale è consigliato comunque prenotarsi.

Si parte domenica 19 ottobre.

Si comincia domenica 19 ottobre ore 16 al Teatro San Massimo con la compagnia L’accademia dei Folli di Torino e un omaggio teatrale e musicale a Giorgio Gaber, padre del teatro-canzone e artista unico nel panorama italiano. Lo spettacolo “Buonasera sig. G” è un viaggio che raccoglie le gag più folgoranti e le canzoni più famose all’interno dell’immensa opera di Gaber.

Segue sabato 25 ottobre ore 21 al Teatro David di Cadidavid lo spettacolo di Orti Erranti/Modus Produzioni di Verona la commedia brillante “Giubbox Bar” che tocca tra le pieghe di un sorriso le problematiche del gioco d’azzardo. In un bar di periferia quattro personaggi si affrontano e scontrano con i toni leggeri della commedia, in una girandola di situazioni comiche di taglio cinematografico.

Terzo appuntamento il giovedì 30 ottobre ore 21 al Teatro Camploy con una produzione di Teatro Impiria di Verona, scritto da Raffaello Canteri, “Gissa Màissa”. Una commedia brillante ambientata in una Lessinia di un’epoca lontana nel tempo. Il boscaiolo Konrad si innamora di Gissa Màissa, che educa il montanaro al vivere civile, generando situazioni comiche e toccanti. Una metafora in chiave fiabesca della storia umana, alla ricerca di una vita migliore.

Segue poi giovedì 20 novembre ore 21 al Teatro Don Steeb lo spettacolo che porta in scena Casa Shakespeare di Verona “Antonio e Cleopatra”. Una versione teatrale che gioca sulla comicità insita nel protagonismo amoroso di non più giovani, insaporita con musiche pop di sorprendente e divertente richiamo.

Domenica 23 novembre ore 16 al Circolo Primo Maggio sarà in scena il Piccolo Teatro di Sacile con “Il borghese gentiluomo”. Una commedia in costume dove un facoltoso mercante ha un chiodo fisso: diventare un gentiluomo di buone maniere. Per far questo si circonda di precettori dalle competenze piuttosto dubbie, veste in modo fin troppo sfarzoso, si impegna in feste e regali per ben comparire in società. Ma la situazione s’ingarbuglia al punto da sembrare senza via d’uscita.

A dicembre, mercoledì 3 ore 21 al Teatro Aurora una commedia delle maschere con la Compagnia Pantakin di Venezia in “Casanova Grand Tour”. Giacomo Casanova è sempre in cerca dell’amore. Ma si sa, chi troppo vuole… E così si dà a una fuga rocambolesca in un caotico viaggio attraverso le corti europee. Travestimenti, pantomime, canzoni e duelli… Riusciranno il nostro eroe e il suo fedele servo Arlecchino a sfuggire alla terribile condanna?

Al Teatro S. Giovanni Evangelista domenica 7 dicembre ore 16 Andrea De Manincor, Ermanno Rigattieri con il Teatro dell’Attorchio di Cavaion presentano “Due dozzine di rose scarlatte”. Un classico intramontabile successo di umorismo raffinato, in cui il gioco delle coppie si mostra come un imprescindibile motore umoristico e brillante che ci fa riflettere sorridendo sulle nostre debolezze.

Chiude la rassegna al Teatro S. Benedetto in Valdonega, la compagnia Teatro del Cerchio di Parma giovedì 18 dicembre ore 21 con lo spettacolo “5 minuti”. Quanto dura un provino per una parte a teatro, in un film, l’ammissione a un talent show o semplicemente un colloquio di lavoro? La preparazione a casa, magari davanti a uno specchio, a una telecamera, a un telefonino. Riprendersi e comunicarlo sui social. E poi riprendersi dalla delusione se il provino va male o elevarsi al settimo cielo se invece va bene. È la vita.

Inizio spettacoli: nei giorni feriali ore 21, la domenica ore 16.

Come di consueto gli spettacoli de Il Teatro nei Quartieri sono a ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili, pertanto è raccomandata la prenotazione utilizzando il sistema sul sito modusverona.it (informazioni 392.3294967 – segreteria@modusverona.it)

