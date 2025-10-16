Al teatro Camploy evento di musica e solidarietà per il cinema Ciak

Musica e solidarietà domenica 19 ottobre al teatro Camploy.

Domenica 19 ottobre il teatro Camploy ospiterà il concerto dei CircoMax, tribute band veronese: una serata di musica e solidarietà, ad ingresso libero, per sostenere la riapertura del cinema Ciak di via XX Settembre.

L’iniziativa nasce dalla volontà di dare nuova vita a uno spazio culturale che per anni ha rappresentato un punto di incontro, crescita e condivisione per persone di tutte le età. Riaprire il cinema significa restituire alla comunità un luogo di aggregazione, dove arte e socialità si incontrano senza barriere economiche. Tutti i fondi raccolti saranno destinati ai lavori di ristrutturazione e alla ripresa delle attività del cinema.