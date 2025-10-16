Nuovo locale a Verona di Signorvino: aperto in piazza Erbe, alla Domus Mercatorum.

Il fascino di piazza delle Erbe, in pieno centro a Verona, incontra la cultura del vino: aperto ufficialmente alla Domus Mercatorum il nuovo punto vendita di Signorvino. La nuova apertura – la sesta in città – si trova infatti al piano terra del prestigioso edificio della Domus Mercatorum, uno dei simboli più riconoscibili del centro storico.

L’arrivo di Signorvino in una delle piazze più amate dai veronesi conferma la strategia del brand: essere presente nei luoghi più iconici e rappresentativi d’Italia (e non solo). Nel nuovo locale, i visitatori troveranno oltre 2.000 etichette di vini italiani, con un’attenzione particolare ai vini del territorio come Valpolicella e Amarone, oltre a una cucina curata e un fitto calendario di degustazioni ed eventi che celebrano il vino come esperienza conviviale e accessibile.

Fondata nel 2012 da Sandro Veronesi, patron del Gruppo Oniverse, Signorvino conta oggi 42 punti vendita, due dei quali all’estero (a Parigi e Praga), e organizza ogni anno più di 1.000 eventi legati al vino e alla cultura enogastronomica italiana.

“Portiamo il vino vicino alle persone”.

“Con Signorvino vogliamo portare il vino sempre più vicino alle persone – spiega l’amministratore delegato Federico Veronesi –. Abbiamo investito in un restauro che rispettasse l’anima di questo edificio, riportandone alla luce la bellezza originaria e integrandola con la nostra idea di accoglienza contemporanea. Valorizzare luoghi iconici è un modo concreto per diffondere la cultura del vino e dell’ospitalità italiana, rendendola accessibile a tutti senza comprometterne l’autenticità”.

La scelta di Piazza delle Erbe, con la sua visibilità e il suo affaccio unico, non è casuale. Come sottolinea il general manager Luca Pizzighella, “da tanti anni cercavamo un luogo che potesse esprimere il cuore di Verona e la filosofia di Signorvino. Piazza Erbe unisce autenticità, storia e vivacità: è il contesto perfetto per incontrare i veronesi e i tanti visitatori che amano scoprire il vino italiano in modo conviviale”.

Il restauro.

Il nuovo locale occupa circa 246 metri quadrati, di cui quasi 185 destinati alla somministrazione e vendita e oltre 60 ai servizi, con 50 posti interni e 56 all’esterno sotto il porticato. Gli ambienti sono frutto di un accurato restauro conservativo, che ha valorizzato gli elementi storici dell’edificio: i soffitti lignei a cassettoni affrescati, una parete in mattoni faccia a vista, e la pavimentazione in Pietra di Prun, con le sue sfumature rosa e bianche che richiamano le piazze veronesi.

Gli interventi strutturali – come travi in acciaio e un pilastro centrale con cerchiatura metallica lasciati a vista – dialogano con la tradizione, raccontando l’evoluzione dello spazio. Anche il porticato esterno è stato oggetto di un accurato restauro: affreschi, facciate e soffitti decorati con motivi geometrici sono stati riportati alla luce, arricchiti da lanterne in metallo e vetro che creano un’atmosfera calda e accogliente.