In tutte le Circoscrizioni di Verona, in regalo bulbi di giacinto: torna “Bulbetto o Scherzetto”.

L’autunno si fa più colorato a Verona con “Bulbetto o Scherzetto?“: in regalo bulbi di giacinto in tutte le Circoscrizioni di Verona. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Decentramento. Sabato 25 ottobre, la cittadinanza avrà l’opportunità di ritirare gratuitamente tre bulbi di giacinto in tutte le Circoscrizioni comunali, sia al mattino che al pomeriggio.

Il giacinto è stato scelto quest’anno come protagonista dell’iniziativa: una pianta perenne nota per i suoi fiori vivaci e colorati. L’evento, che ricalca le modalità degli anni precedenti, intende coinvolgere la comunità e favorire l’abbellimento floreale casalingo.

Prenotazione Consigliata per il Ritiro Garantito

L’iniziativa è gratuita, ma per assicurarsi i bulbi è consigliata la prenotazione on-line tramite questo link.

Le modalità di ritiro.

Con prenotazione on-line: è possibile ritirare il sacchetto contenente i tre bulbi di giacinto con certezza dalle ore 9.30 alle 13.00 di sabato 25 ottobre. Attenzione: dopo quest’orario, i bulbi prenotati non ritirati torneranno a disposizione.

Senza prenotazione: Al mattino, dalle ore 9.30 alle 13.00, il ritiro è possibile fino ad esaurimento delle scorte non prenotate. Al pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17.00, i bulbi rimanenti saranno distribuiti fino all'esaurimento completo.

Punti di distribuzione.

I punti di distribuzione saranno attivi in tutte le otto Circoscrizioni comunali, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.