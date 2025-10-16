Umberto Pierantoni, 78 anni, è stato travolto e ucciso da un’auto a Vigasio mentre si trovava sulla sua minicar elettrica.

Da 15 anni il 78enne Umberto Pierantoni usava per muoversi quel piccolo quadriciclo elettrico: intorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 16, è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre si trovava proprio sulla sua minicar.

L’incidente è avvenuto in via Villafranca a Vigasio: secondo le prime ricostruzioni, il 78enne stava uscendo da un cortile a bordo del mezzo che usava per i suoi spostamenti quotidiani quando è sopraggiunta un’auto guidata da un altro anziano, che lo ha centrato in pieno.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica, ma per Pierantoni non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, l’uomo è deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente si è subito recata anche la moglie della vittima, in stato di shock.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.