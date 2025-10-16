Un’auto e una minicar si scontrano frontalmente a Vigasio: un morto.

Scontro frontale a Vigasio nella tarda mattinata di oggi giovedì 16 ottobre, tra un’automobile e una minicar guidata da un anziano disabile. È successo poco dopo le 11:30, in via Villafranca. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso del 118, un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Non si è resa necessaria alcuna ospedalizzazione: il decesso dell’anziano sul minicar è avvenuto sul luogo dell’incidente. La polizia Stradale è intervenuta per eseguire i rilievi e ricostruire con la dinamica dello schianto. Secondo le prime informazioni, si è trattato di un frontale tra i due veicoli.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incidente. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota.

Notizia in aggiornamento.