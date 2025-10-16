Quartetto Maffei: festa di 25 anni con il progetto Beethoven

Fucina Machiavelli, al via il grande progetto Beethoven per i 25 anni del Quartetto Maffei.

Il Quartetto Maffei festeggia 25 anni a Verona con la sfida di Beethoven: al via l’integrale dei Quartetti in Fucina Machiavelli. Lo storico ensemble veronese celebra un quarto di secolo di attività con una selezione musicale di grandissimo rilievo. L’ensemble ha scelto di festeggiare con l’esecuzione integrale dei Quartetti per archi di Ludwig van Beethoven.

Un progetto ambizioso che coprirà due stagioni e si concluderà nel 2027, anno in cui ricorre il bicentenario della morte del genio di Bonn.

Ospite d’eccezione.

Il percorso beethoveniano prenderà il via questa domenica 19 ottobre alle ore 11, al Teatro Fucina Machiavelli di Verona.

Il primo appuntamento vedrà la partecipazione speciale del celebre musicologo e direttore d’orchestra Raffaele Napoli. Insieme al Quartetto Maffei, Napoli approfondirà la filosofia musicale di Beethoven attraverso i suoi quartetti, a partire dall’esecuzione del Quartetto op. 18 n. 6.

Raffaele Napoli.

Raffaele Napoli non è solo un direttore d’orchestra, ma anche un noto divulgatore musicale. Ha lavorato per dieci anni con il maestro rumeno Sergiu Celibidache, seguendone i corsi di direzione e di fenomenologia musicale. La sua attività di divulgatore lo porta a tenere da oltre quarant’anni corsi di consapevolezza musicale sul territorio nazionale.

Biglietti.

I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale fucinaculturalemachiavelli.com o direttamente in biglietteria un’ora prima dell’inizio.