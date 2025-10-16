Lavoro a Verona, nuove posizioni aperte da Poste: come candidarsi

Poste Italiane e lavoro: al via le selezioni per consulenti finanziari in provincia di Verona.

Opportunità di lavoro in provincia di Verona: Poste Italiane ha aperto le selezioni per l’inserimento di nuovi consulenti finanziari. L’iniziativa rientra nel piano di investimenti dell’azienda sul capitale umano e sull’innovazione, per potenziare la rete di uffici postali in Veneto e in tutta Italia.

Requisiti richiesti.

Poste Italiane si rivolge a laureati o laureandi con una preferenza per coloro che hanno conseguito titoli in discipline economiche, giuridiche o finanziarie. I candidati ideali devono possedere attitudine relazionale, capacità di comunicazione, conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari e conoscenza delle normative vigenti in materia.

Formazione e carriera.

Prima di operare direttamente negli uffici postali, ci sarà un percorso formativo dedicato, pensato per l’acquisizione di competenze tecnico-specialistiche.

Come candidarsi.

Le candidature devono essere inviate entro il 3 novembre, accedendo al sito ufficiale posteitaliane.it. I requisiti per partecipare alla selezione sono indicati nella sezione “Carriere”, sotto la voce “Posizioni Aperte”.