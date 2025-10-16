Lo rivela il sindacato di polizia penitenziaria Alsippe: un detenuto sarebbe stato trovato in possesso di 22 grammi di hashish.

Nuovo rinvenimento di hashish all’interno del carcere di Montorio: a rivelarlo Matteo Barbera, delegato provinciale dell’Alsippe (Associazione lavoratori sindacato polizia penitenziaria). Nella mattinata di oggi, durante una perquisizione ordinaria in una cella dell’istituto, il personale di polizia penitenziaria avrebbe scoperto 22,55 grammi di hashish nella disponibilità di un detenuto di origine straniera.

“L’episodio – sostiene Barbera – rappresenta l’ennesimo caso di ingresso e detenzione di droga all’interno dell’istituto penitenziario veronese”.

Secondo Barbera, la vicenda “evidenzia ancora una volta le difficoltà operative del personale di polizia penitenziaria, costretto a far fronte a carenze di organico e a un aumento costante dei tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti in carcere”.

L’episodio è ora al vaglio delle autorità competenti. Intanto, la direzione della Casa circondariale, riferisce la nota dell’Alsippe, in stretta collaborazione con il personale di polizia penitenziaria, ha assicurato che “proseguiranno le attività di monitoraggio e contrasto a ogni forma di illegalità”.