Torna il tour delle mura di Verona: si parte sabato 3 maggio.

Torna il tour delle mura di Verona: a partire da sabato 3 maggio, sarà possibile partecipare ad una visita speciale lungo le mura della collina di Verona, tra il Bastione delle Maddalene e la Rondella di San Zeno in Monte, promossa dall’Assessorato Cultura Turismo Spettacolo e Rapporti con l’Unesco, in collaborazione con il Comitato per il Verde – Legambiente Verona e il Comitato Carnevale Benefico Simeon de l’Isolo.

I tour avranno luogo ogni sabato, dal 3 maggio al 7 giugno, con partenza alle 17 dal Bastione delle Maddalene, in vicolo Madonnina 12 (dopo il parcheggio a destra di Porta Vescovo, lato città). Proseguiranno poi tra il 6 settembre e il 1° novembre, ma con partenza alle 15.

“Un percorso speciale che guida il visitatore alla scoperta di una zona delle mura poco conosciuta e visitata – sottolinea l’assessora alla Cultura, Turismo e ai Rapporti con l’Unesco Marta Ugolini –. Il tour viene fatto in tardo pomeriggio, per consentire di arrivare a fine percorso proprio al momento del tramonto. Una scelta particolare da realizzare il sabato sera. Due ore di passeggiata dove alla bellezza del luogo si unisce la conoscenza del nostro meraviglioso patrimonio culturale. Una proposta che il Comune riesce a fare in collaborazione con le guide autorizzate e lo IAT, grazie al supporto del Comitato per il Verde e del Comitato Benefico Simeon dell’Isolo. Un risultato frutto quindi di una importante collaborazione con le associazioni che insieme conservano questo prezioso patrimonio murario”.

Programma.

Il visitatore verrà accompagnato da una guida turistica autorizzata, in italiano e in inglese, in un percorso di circa 2 chilometri della durata di 2 ore, godendo della possibilità di vedere luoghi normalmente chiusi al pubblico, quali Porta Vescovo, la Batteria di scarpa e la Rondella di San Zeno in Monte, grazie anche ad un accordo con il Comitato Carnevale Benefico Simeon de l’Isolo e Comitato per il Verde – Legambiente Verona, che hanno la custodia di questi luoghi.

L’arrivo in collina tra le 19.30 e le 20 costituirà l’occasione per ammirare il tramonto sulla città di Verona, che già nelle scorse edizioni ha stupito i partecipanti.

La prenotazione del percorso di visita è obbligatoria, da effettuarsi all’indirizzo: touriat@comune.verona.it.

Il costo della visita è di 15 euro a persona per gli adulti (18 – 64 anni), 10 euro a persona per over 65 e ragazzi dagli 11 ai 17 anni; gratuito per i bambini fino ai 10 anni compiuti, persone con disabilità e accompagnatore. Informazioni su modalità, orari e pagamento dei tour all’Ufficio IAT – Informazione e Accoglienza Turistica di Verona, allo 045 8068680.

Il programma è stato presentato dall’assessora alla Cultura, Turismo e ai Rapporti con l’Unesco Marta Ugolini insieme a Ettore Napione dell’ufficio Conservazione e valorizzazione sito Unesco e Cinta muraria, Andrea Bernardelli del Comitato per il Verde e Moreno Marchiori del Comitato Carnevale Benefico Simeon de l’Isolo.