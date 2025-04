Ray Gelato al Ristori di Verona per l’International Jazz Day

Gran finale con Ray Gelato: jazz, swing e R&B al Teatro Ristori di Verona.

Mercoledì 30 aprile il Teatro Ristori di Verona ospiterà per la prima volta Ray Gelato, icona mondiale dello swing. Il concerto segna il gran finale della stagione e celebra l’International Jazz Day. Ad accompagnarlo, la sua storica band The Giants, per uno spettacolo già sold-out.

Sassofonista, cantante e showman britannico, Gelato è noto per le sue esibizioni esplosive e uno stile che fonde jazz, swing e R&B. La sua musica ha attraversato teatri internazionali, festival e produzioni hollywoodiane. Sul palco veronese porterà anche brani dal nuovo album Live At Ronnie Scott’s.