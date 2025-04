Stalking e violenza sessuale ai danni della vicina di casa: 61enne condannato

A Verona un uomo di 61 anni ha patteggiato la pena di 1 anno e 10 mesi per stalking e violenza sessuale ai danni della vicina di casa.



Un 61enne veronese è stato condannato a un anno e dieci mesi, pena sospesa, per stalking, violenza sessuale e furto aggravato ai danni della sua vicina di casa, di vent’anni più giovane. Per oltre un anno l’avrebbe seguita, spiata, importunata con avances non gradite, arrivando a baciarla contro la sua volontà, e a pedinarla a piedi e in moto.

Più volte le avrebbe suonato il campanello di casa in piena notte, presentandosi davanti a lei completamente nudo. Dopo un rifiuto, l’uomo era passato al furto: nel giugno 2023 le aveva rubato un mazzo di chiavi e una Postepay al supermercato, minacciandola successivamente. L’uomo, come riporta il quotidiano L’Arena, ha ottenuto la sospensione della pena grazie alla partecipazione a un percorso di recupero e al pagamento di 2.500 euro a un ente benefico, ma dovrà risarcire le spese legali della vittima.