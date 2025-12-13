Torna il pranzo di Natale solidale della Croce Bianca di Verona

Seconda edizione del pranzo di Natale solidale offerto dalla Croce Bianca di Verona nella sede della Fevoss di Veronetta.

Il pranzo di Natale solidale torna il 25 dicembre per la seconda edizione e vede i volontari dell’associazione di pubblica assistenza e soccorso Croce Bianca servire in tavola le bontà del territorio a famiglie, anziani e persone che si trovano da sole, talvolta in condizioni di fragilità, dimoranti principalmente nella zona della Prima circoscrizione, da San Zeno a San Bernardino, da Porta Vescovo alla Città Antica.

Sede di questa seconda edizione sono gli spazi della Fevoss, a Veronetta. Il pranzo è completamente offerto dalla Croce Bianca Verona e dai numerosi sponsor che hanno sposato questa iniziativa mentre a tavola siederanno anche l’Abate di San Zeno monsignor Gianni Ballarini e il cavalier Giovanni Rana. Come lo scorso anno, inoltre, porterà i suoi saluti il Vescovo di Verona monsignor Domenico Pompili.

E’ obbligatoria la prenotazione, che può essere telefonica allo 045 8033700 oppure via mail all’indirizzo pranzodinatale@crocebiancavr.it

“Lo spirito di tale pranzo è la possibilità per tante persone che nel giorno di Natale sono sole per mille motivi – dalla lontananza dai figli alla mancanza di parentela e di una rete sociale – di stare in compagnia condividendo con altri un momento di festa. Lo scorso anno abbiamo avuto quasi duecento presenze e dunque non potevamo non ripetere questa bella esperienza conviviale”, spiega il presidente di Croce Bianca Pier Luigi Verga.

Il menu.

Il menù è ovviamente quello delle grandi occasioni, dall’antipasto al pandoro, messo in tavola grazie al contribuito e alla sensibilità di alcune imprese del territorio tra cui Pastificio Giovanni Rana, Burro e Salvia Banqueting, Spaccio Carni San Massimo, Azienda Agricola Bovi Giuseppe verdura, Pastificio Boscaini, Cantina Cesari, Cantina Accordini, Pasticceria Zanella, Supermercati Martinelli, Grissinificio Zingonia, Lavarini Frutta. I pasti verranno invece cucinati dai volontari della Fevoss.

Tra i volontari che serviranno il pranzo anche l’attrice e conduttrice veronese Francesca Rettondini, da sempre vicina all’attività primo soccorso, pronto intervento, trasporto sanitario e formazione che Croce Bianca svolge quotidianamente sul territorio da circa 45 anni e con all’attivo oltre 500 volontari soccorritori. La giornata proseguirà anche con musica dal vivo.

I mezzi sanitari liberi di Croce Bianca saranno messi a disposizione, se necessario, per il trasporto da e per casa delle persone con mobilità ridotta.