Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: rimane l’alta pressione, nebbia e temperature oltre la media del periodo.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una cellula di alta pressione si è stabilizzata sul bacino del Mediterraneo e impedisce all’aria atlantica o più fredda da nord, di penetrare nelle nostre regioni. Il clima si mantiene mite, in particolare in montagna.

Previsioni.

Per sabato splendida e mite giornata di Santa Lucia in particolare sui colli e in montagna. Cielo sereno ovunque, rimane naturalmente alta la possibilità di formazioni nebbiose al piano durante la notte. Venti assenti e temperature stazionarie.

Per domenica nessuna variazione da segnalare, permane il campo di alta pressione e il tempo rimane stabile e sereno su tutta la provincia. Nebbie e foschie, venti assenti e temperature stazionarie.

Tendenza.

Fino a metà settimana non succede assolutamente nulla. Oltre alla nebbia, purtroppo l’aria diventa sempre più inquinata da sostanze dannose e dunque non salubre. Poi sembra che la struttura dell’alta pressione inizi un declino naturale e questo potrebbe portare a maggiore instabilità con qualche locale pioggia ma sempre con temperature medie ben sopra la media del periodo.