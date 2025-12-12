Giobbe Covatta al Dim di Castelnuovo del Garda per “ridere” sul clima e sul futuro del pianeta.

L’urgenza del cambiamento climatico incontra la satira di Giobbe Covatta al teatro Dim di Castelnuovo del Garda. Il comico torna sul palco con un nuovo spettacolo, “6° (Sei gradi)”, che unisce risate, riflessioni profonde e un importante gesto di solidarietà.

L’appuntamento è per Venerdì 19 dicembre, alle ore 21, al Dim Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda, nell’ambito della stagione organizzata da Fondazione Aida e Comune di Castelnuovo del Garda.

Il simbolismo del numero sei.

Dopo aver esplorato i “7” vizi capitali e i “30” articoli della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, Covatta dedica il suo nuovo lavoro al numero “6”. Questo numero, dal forte valore simbolico, richiama i gradi centigradi che, secondo autorevoli studi scientifici, potrebbero rappresentare l’aumento della temperatura globale nei prossimi decenni.

Con la sua inconfondibile miscela di comicità, ironia e satira, Covatta accompagnerà il pubblico, supportato dal musicista e cantautore Ugo Gangheri, in un viaggio tanto divertente quanto illuminante. L’obiettivo è affrontare, con leggerezza ma senza superficialità, uno dei temi più urgenti del nostro tempo: “Perché è fondamentale agire ora per proteggere il nostro futuro”.

Impegno per la ricerca.

Al di là dell’impegno ambientale, la serata si conclude con un importante momento di solidarietà. Anche quest’anno, una parte dell’evento sarà dedicato al sostegno alla ricerca sulla fibrosi cistica, con la partecipazione della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS – Delegazione Lago di Garda.