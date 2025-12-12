Tortellini e vin brulè: il Natale in piazza a Monteforte con prodotti tipici e l’esposizione di alpaca e pony.

Monteforte d’Alpone in festa: torna “La Piazza di Natale” con zampognari, alpaca, mercatini e tortellini in brodo. Domenica 14 dicembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, piazza Silvio Venturi si trasformerà in un suggestivo villaggio natalizio per un evento che celebra la tradizione, il gusto e lo spirito comunitario.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco, il Comitato Commercianti e Attività Produttive e le associazioni locali, promette una giornata interamente dedicata a famiglie e visitatori.

Musica, gusto e tradizione in piazza.

Il centro storico di Monteforte d’Alpone sarà un tripudio di attività. I visitatori potranno passeggiare tra mercatini artigianali e banchi di prodotti tipici. L’atmosfera sonora sarà garantita dallo show itinerante degli zampognari, che accompagneranno l’intera giornata.

Inoltre ci sarà il Concerto di Avvento con la Banda Musicale di Monteforte che si esibirà all’Oratorio San Luigi alle ore 15:00. E ancora la Musica Gospel con I Damavoci Gospel Singers, diretti da Paola Mattiazzi, emozioneranno il pubblico con un concerto alle ore 16:30. L’evento si estenderà anche lungo Via Dante e Via Vittorio Veneto, dove cartolerie, pasticcerie, aziende agricole e ristoratori allestiranno spazi di degustazione e vendita.

Dagli alpaca al vin brulè: il programma.

La componente gastronomica è un pilastro della festa, celebrando i sapori tipici della stagione. Il pubblico potrà deliziarsi con un’ampia offerta che spazia dai classici del Natale a proposte locali. Un’attrazione speciale al Parco del Donatore, con l’esposizione di alpaca e pony. Degustazione di vini del territorio. Caldi e confortanti tortellini in brodo. Le bevande invernali: cioccolata calda e vin brulè. Giostra per bambini in piazza.