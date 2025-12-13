“In farmacia per i bambini”, gara di solidarietà a Verona e provincia

Oltre 16mila prodotti pediatrici donati a Verona e provincia per l’iniziativa “In farmacia per i bambini”, + 32% rispetto al 2024.

Sono 16mila (+ 32% sul 2024) i prodotti pediatrici donati dai cittadini nelle 135 farmacie di tutta la provincia di Verona che hanno aderito alla XIII edizione della raccolta “In farmacia per i bambini” a cura della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus svoltasi dal 13 al 20 novembre scorsi con la partecipazione di 270 volontari. L’iniziativa nata per rispondere all’emergenza sanitaria che colpisce i minori presenti nel nostro territorio e le loro famiglie si svolge ogni anno in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’infanzia (20 novembre).

Tutti i farmaci pediatrici da banco, prodotti baby-care, alimenti per l’infanzia, biberon, tettarelle e tutto quanto serve per la salute dei bambini sono già stati consegnati a 21 enti benefici scaligeri e al Comune di Verona che li hanno distribuiti a numerose realtà socio assistenziali del territorio.L’iniziativa, patrocinata tra gli altri dal Comune di Verona e dalla Regione Veneto, ha visto la provincia scaligera in testa alla classifica veneta con il 41% dei prodotti raccolti a livello regionale.

“Migliaia di bambini ora posso ricevere farmaci per la loro salute”.

“Ringrazio di cuore tutti i partecipanti alla raccolta di quest’anno che ha portato ad un incremento delle donazioni davvero notevole – spiega Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona e coordinatrice locale “In Farmacia per i Bambini” -. Cittadini che devolvono, farmacie che si rinunciano al loro margine sui prodotti donati e offrono le location, volontari che impegnano nella solidarietà il loro tempo libero hanno come sempre formato una squadra coesa ed è solo grazie a questo che adesso a migliaia di bambini in stato di povertà sanitaria possono di ricevere farmaci e prodotti baby care per la loro salute”.

“Verona è città della solidarietà, capace di rispondere sempre alle chiamate di aiuto, ogni anno in modo più generoso – dichiara Luisa Ceni assessore alle Politiche sociali del Comune di Verona -. Prendersi cura significa mettere al centro i bambini, e l’Amministrazione Comunale – casa di tutti – è sensibile e pronta a fare la propria parte nel lavoro di rete che sostiene concretamente le famiglie e i minori in difficoltà”.

In Veneto le farmacie aderenti sono state 400 con una raccolta di 38.760 prodotti (+ 25% sul 2024) distribuiti a 78 enti sul territorio e il supporto di 810 volontari.

“In farmacia per i bambini” ha registrato quest’anno la partecipazione di 3.053 farmacie italiane con oltre 341.389prodotti donati dalla popolazione. A livello nazionale parte della raccolta viene devoluta all’ospedale pediatrico N.P.H. Saint Damien, che assiste 80.000 bambini l’anno nella poverissima Haiti.