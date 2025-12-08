Cantiere di Acque Veronesi per due giorni, il 9 e 10 dicembre, in corso Porta Nuova a Verona: le modifiche alla viabilità.

Dopo l’assalto al centro di Verona nel ponte dell’Immacolata, tornano i cantieri: nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 dicembre saranno infatti introdotte modifiche alla viabilità in corso Porta Nuova, all’altezza dell’incrocio con via Paglieri, per un intervento urgente di manutenzione straordinaria a seguito del cedimento di una condotta fognaria. I lavori saranno eseguiti da Acque Veronesi.

Modifiche alla viabilità.

Durante la durata dei lavori è previsto il divieto di transito per le autovetture nel tratto di corso Porta Nuova compreso tra l’intersezione con via Montanari e vicolo Ghiaia. Per i veicoli provenienti da piazza Cittadella lato via Ponte Cittadella sarà obbligatorio deviare su via Montanari. Mentre i veicoli diretti verso via Paglieri dovranno svoltare a sinistra all’intersezione tra vicolo Ghiaia e via Paglieri.

Divieto di transito alle autovetture anche nel tratto compreso tra l’intersezione con vicolo Ghiaia e corso Porta Nuova. Nel tratto verso piazza Brà, tra il civico 31 e l’intersezione con via Paglieri, la carreggiata subirà un restringimento. Verrà inoltre istituito il divieto di transito per gli autocarri superiori a 3,5 tonnellate nel tratto tra via Battisti e corso Porta Nuova.

Durante i lavori verrà comunque garantito il regolare accesso al parcheggio di piazza Cittadella.