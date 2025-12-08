San Bonifacio inaugura la sua nuova Casa delle Associazioni

Inaugurata a San Bonifacio la nuova Casa delle Associazioni: sono sei, per il momento, le realtà del territorio ospitate.

È stata inaugurata questa mattina, lunedì 8 dicembre, la nuova Casa delle Associazioni di San Bonifacio, un luogo pensato per diventare il cuore pulsante della vita civica e aggregativa del paese. La struttura, realizzata grazie ai fondi del Pnrr, accoglierà da oggi sei realtà del territorio.

Nel suo intervento, il sindaco Fulvio Soave ha sottolineato il valore simbolico e concreto dell’opera, ringraziando la precedente amministrazione per l’impegno iniziale che ha permesso di inserire il progetto all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Questa Casa non è solo un edificio, ma un segno tangibile di ciò che una comunità può realizzare quando esiste un progetto condiviso – ha dichiarato Soave -. Un ringraziamento alla precedente amministrazione per aver immaginato questa opportunità che abbiamo portato a compimento con impegno e responsabilità. Grazia al nostro Ufficio tecnico comunale, all’Ufficio commercio e cultura, e in modo particolare all’assessore ai Lavori pubblici Marco Venturi. Oggi consegniamo alle associazioni un luogo moderno, aperto e realmente pensato per loro, perché il volontariato è la struttura portante della nostra comunità”.

Le sei realtà del paese che saranno ospitate.

La nuova sede accoglierà sei realtà che da anni operano in ambito sociale, culturale e sportivo:

Associazione Le Contrade di San Bonifacio ODV

ASD Atletica San Bonifacio Valdalpone

Auser Volontariato San Bonifacio

Coro Piccola Baita A.P.S.

Gruppo Vocale Novecento

Progetto Giovani San Bonifacio



Due spazi sono stati volutamente lasciati liberi, pronti ad accogliere tutte quelle associazioni che non hanno una sede fissa, ma che hanno comunque bisogno di un luogo dignitoso dove riunirsi, progettare, formarsi.

L’assessore alla Cultura Maria De Rossi ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa: “Con questa Casa compiamo un passo importante verso una città più partecipata, più inclusiva e più viva. Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale nel creare legami e opportunità sul territorio. Da oggi potranno farlo in un luogo che rispecchia la loro energia e il loro impegno”.