Ennesimo assalto al centro di Verona dopo quello dei giorni scorsi: caos traffico, parcheggi esauriti, code anche a piedi.

Ennesimo assalto al centro storico di Verona anche nella giornata di oggi, lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata: come e più di domenica parcheggi intorno al centro esauriti già a metà mattinata e lunghe code di auto in entrata lungo corso Porta Nuova.

Obiettivo di visitatori e turisti i mercatini di Natale in piazza Bra ma anche, come sempre, le vie dello shopping, anche quelle invase da pedoni e con la polizia locale a vigilare e a istituire, nei momento di maggior afflusso, il famoso senso unico pedonale.

La stessa polizia locale ricorda che sono sempre utilizzabili le navette gratuite che dai parcheggi più lontani portano direttamente in centro.

Navette e pacheggi gratis.

La strategia si concentra sui parcheggi scambiatori gratuiti. Gli avventori possono lasciare gratuitamente l’auto ai park della Genovesa (con 1000 posti disponibili) e dello Stadio, e da lì salire a bordo delle Navette 78 e 79. Queste linee speciali assicurano un collegamento rapido e diretto con Piazza Pradaval, per poi raggiungere le aree del “Natale diffuso”.

Orari.

Il servizio navetta potenziato è attivo in tutti i momenti chiave dello shopping natalizio.

Sabato: dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Domeniche e Festivi: dalle ore 8:45 alle ore 21:00.

Gli orari dettagliati e le frequenze sono consultabili sul sito di Atv Verona.

Per chi preferisce soluzioni alternative, l’opzione Park Fiera (P3) propone un forfait giornaliero di 5 euro, con la possibilità di utilizzare comunque il servizio navetta per il centro città.

Parcheggi con tariffe agevolate.

Park Centro (Amt3): 1 euro all’ora.

Park Tribunale (Amt3): 5 euro per le prime 5 ore.

Una novità è l’apertura straordinaria del Park San Zeno in piazzetta Corrubio. Aperto nei weekend (venerdì incluso) e durante le festività dal 21 novembre al 28 dicembre, inclusi i giorni 22 e 23 dicembre, offre una tariffa di 5 euro per un tempo illimitato.