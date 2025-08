Teatro di Verona: svelato il nome del nuovo direttore artistico

Chi è il nuovo direttore artistico delle rassegne teatrali del Comune di Verona.

Sarà Fabrizio Arcuri, regista e curatore di importanti festival culturali a livello nazionale, il nuovo direttore artistico che guiderà le rassegne teatrali del Comune di Verona per il prossimo biennio. La nomina arriva al termine di una selezione pubblica alla quale hanno partecipato 32 candidati da tutta Italia. Arcuri entrerà in carica ufficialmente il 1° ottobre 2025, con un incarico che durerà fino al 31 ottobre 2027.

Figura di spicco nel panorama teatrale contemporaneo, Arcuri è attualmente curatore del Festival delle Letterature di Massenzio e di Venere in Musica al Parco Archeologico del Colosseo, entrambi a Roma. Ha collaborato con teatri e istituzioni culturali in città come Torino, Genova e Udine, distinguendosi per un approccio multidisciplinare e una visione innovativa dello spettacolo dal vivo. La sua formazione artistica è passata anche per la scuola di Luca Ronconi, uno dei grandi maestri del teatro italiano.