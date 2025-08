Minaccia con un coltello un senzatetto in Bra: 25enne in manette

Rapina un senzatetto con un coltello e aggredisce la Polizia: arrestato 25enne in centro a Verona.

È stato arrestato a Verona nella notte di sabato 2 agosto un tunisino di 25 anni, accusato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver minacciato un senzatetto con un coltello per sottrargli alcune confezioni di vino e aver opposto resistenza agli agenti intervenuti.

L’episodio è avvenuto intorno alle 2 del mattino tra via Roma e piazza Bra, dove due giovani, secondo quanto riferito dalla Polizia, stavano infastidendo un clochard. I due avevano già sottratto al senzatetto alcuni brik di vino, quando si sono accorti dell’arrivo di una volante della Polizia. Uno dei due è riuscito a dileguarsi, mentre l’altro si è allontanato rapidamente verso le vie del centro.

Il clochard ha riferito agli agenti che il giovane fuggito lo aveva minacciato con un grosso coltello per avere il vino. I poliziotti si sono messi subito all’inseguimento, riuscendo a bloccare il tunisino in Corso Porta Nuova, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Durante l’identificazione e il successivo trasferimento in Questura, il giovane avrebbe tenuto un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti. Dagli accertamenti è emerso che il 25enne, pluripregiudicato e irregolare sul territorio italiano, era già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato arrestato e, dopo la convalida, il giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per identificare il complice tuttora in fuga.