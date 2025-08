Accattonaggio e artisti abusivi: raffica di multe a Verona

Degrado a Verona: la Polizia Locale sanziona accattoni, lavavetri e artisti di strada non autorizzati.

Fine settimana di controlli e sanzioni da parte della Polizia Locale di Verona, contro il degrado urbano, l’accattonaggio molesto, i lavavetri e gli artisti di strada non autorizzati, soprattutto nelle zone più frequentate da turisti come via Mazzini, via Roma e piazza Bra.

Accattonaggio e bivacchi.

Tra sabato e domenica, 21 persone sono state allontanate perché sorprese a chiedere l’elemosina, 20 delle quali straniere e una italiana. Inoltre, sono stati emessi 24 verbali per bivacco, in particolare nella zona di via Albere, accompagnati da ordini di allontanamento secondo il regolamento urbano. Durante i controlli notturni, le aree di piazza Renato Simoni e della stazione Atv sono risultate libere da presenze irregolari.

Lavavetri e artisti abusivi.

Sei lavavetri sono stati fermati agli incroci e sanzionati, con sequestro delle attrezzature. Colpiti anche diversi artisti di strada non in regola: tre funamboli in piazza dei Signori, un violinista minorenne in via Mazzini (per cui è scattata la notifica ai genitori residenti in Lombardia), e altri tre artisti stranieri sorpresi ad esibirsi senza autorizzazione. In due casi, sono state segnalate anche violazioni per uso non consentito di amplificatori acustici, dopo le lamentele di residenti disturbati dal volume.

Monopattini e guida pericolosa.

Non sono mancati i controlli sulla circolazione stradale: nel weekend 34 persone sono state multate per mancato uso del casco sui monopattini elettrici, sei per trasporto di passeggeri, due per circolazione contromano e una per aver imboccato la tangenziale nord, dove i monopattini sono vietati.

Controlli anche sulle strade collinari, dove la Polizia ha sanzionato sei motociclisti per manovre pericolose a velocità elevate. Otto veicoli sono stati sequestrati perché privi di assicurazione, mentre due patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici elevati: per i conducenti scatterà anche l’obbligo di installare l’alcolock per tre anni, un dispositivo che impedisce l’avvio dell’auto se si è sotto l’effetto dell’alcol.

Cinque, infine, gli incidenti rilevati nel fine settimana, tutti con feriti ma nessuno in condizioni gravi.