Torna il Salieri Circus Award a Legnago: 100 artisti da tutto il mondo

A Legnago il circo incontra la sinfonia: torna il Salieri Circus Award con oltre 100 artisti da tutto il mondo.

Dal 25 al 29 settembre 2025, il Teatro Salieri di Legnago ospiterà la quinta edizione dell’International Salieri Circus Award, il festival che unisce arte circense e musica sinfonica dal vivo in un format unico al mondo. Oltre 100 artisti da 22 nazionalità e 5 continenti daranno vita a uno spettacolo che promette emozioni, poesia e meraviglia.

L’evento, tra le punte di diamante della scena performativa europea, è parte delle celebrazioni “Salieri 200” per il bicentenario della morte del compositore legnaghese Antonio Salieri, cui il festival si ispira. A dirigere l’evento, ancora una volta, il visionario regista e direttore artistico Antonio Giarola, che parla di “Circo d’Arte”, un genere dove la tecnica si fonde con narrazione, drammaturgia e musica dal vivo.

Spettacoli tra aria, poesia e illusioni.

Saranno 22 gli act selezionati tra oltre 500 candidature, divisi in due spettacoli – “Axur” e “Falstaff”, ispirati a due opere di Salieri – e valutati da una giuria internazionale. L’Awards Gala del 29 settembre decreterà i vincitori dei Salieri d’Oro, d’Argento e di Bronzo.

Tra le esibizioni più attese, quelle del giovane Albert Amores (Spagna) con la sua pole art scultorea, di Luca Trimboli (Australia) alle cinghie aeree con un numero simbolico su speranza e perdita, e dell’intensa trapezista Renata Barcellos (Brasile), che riporta in scena l’anima di una donna degli anni Cinquanta.

Non mancheranno performance fuori dagli schemi: il duo argentino-messicano Metamorphosys si esibirà in Hairhang, una danza aerea in sospensione per i capelli, mentre il giocoliere Chrysalide (Francia) porterà un numero teatrale e poetico. Spazio anche alla magia con il venezuelano Winston Fuenmayor, alla clownerie con gli ucraini Hero Brothers, alla contorsione con Elastic Kate, e all’acrobatica keniota dei Black Panther.

Musica dal vivo e nuove generazioni.

Tutte le performance saranno accompagnate dalla Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, per uno spettacolo che coinvolge vista, udito ed emozioni.

Ad aprire il festival, uno spettacolo speciale firmato dalla prestigiosa scuola francese ENACR: si tratta di “Disco Tears”, una creazione originale tra danza acrobatica e suggestioni anni ’70, ideata dal regista Wilfried Bernard sulle note della “Sinfonia Veneziana” di Salieri.

Il programma completo e le informazioni per l’acquisto dei biglietti sono disponibili su www.saliericircus.it.