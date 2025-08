Zaia inaugura il nuovo tratto della Ciclovia a Cologna Veneta

“Un investimento sul territorio”: Zaia inaugura oggi il nuovo tratto della Ciclovia a Cologna Veneta.

Ciclovia Treviso-Ostiglia a Cologna Veneta: oggi pomeriggio alle 17, il presidente della Regione Zaia inaugura ufficialmente il nuovo tratto che da Cologna si estende fino a Cerea, attraversando anche Pressana, Minerbe e Legnago.

La cerimonia sarà agli impianti sportivi di Cologna Veneta, lungo la SP 7 in via Quari Destra, alla presenza della vicepresidente della Regione e assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, e dei rappresentanti istituzionali dei Comuni coinvolti.

“Questo nuovo tratto è molto più di una pista ciclabile – ha dichiarato Zaia – è un investimento sul territorio, sul turismo slow, sulla qualità della vita e sull’ambiente. Il Veneto si conferma terra di ciclovie, con un progetto che mette al centro i cittadini e la loro voglia di muoversi in modo sostenibile“.

La Ciclovia Treviso-Ostiglia, che ricalca parte del tracciato di una vecchia linea ferroviaria militare, rappresenta uno dei principali assi ciclabili della regione. Il tratto appena completato potenzia l’interconnessione tra i centri abitati della Bassa Veronese e offre nuove opportunità di fruizione turistica, valorizzando paesaggi, centri storici e produzioni tipiche del territorio.

Il progetto rientra nel più ampio piano della Regione Veneto per valorizzare le greenways e creare una rete ciclabile interconnessa, sicura e attrattiva, in grado di incentivare l’uso della bicicletta sia per il tempo libero che per la mobilità quotidiana.